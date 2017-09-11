На Львівщині стартували українсько-американські військові навчання

Сьогодні, 11 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась офіційна церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2017» («Стрімкий Тризуб – 2017»). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської облради.

Співкерівниками навчання цьогоріч призначені: від української сторони – полковник Сергій Літвінов, від ЗС США – полковник Девід Джордан.

Цього року у військових маневрах бере участь безпрецедентна кількість учасників – майже 2500 військовослужбовців із 15 країн світу. Окрім України та США, до навчань залучено військовослужбовців із Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великобританії.

Найбільші іноземні контингенти – від армій США та Канади. Загалом близько 500 осіб. Вітчизняне угрупування, яке задіяне у міжнародному військовому навчанні (понад 1000 осіб), представлено військовослужбовцями однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗС України, бригадами ВДВ ЗС України, інженерно-саперними підрозділами, окремим підрозділом Національної Гвардії України та ін. Переважна більшість українських військовослужбовців із досвідом участі у бойових діях у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

Варто також зазначити, що до командно-штабної фази навчання залучаються українські армійці зі складу LITPOLUKRBRIG – багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади, яка була створена в 2014 році.

До слова, командно-штабна фаза проводиться за допомогою систем інформаційного моделювання, тобто потужних комп’ютерів та унікального програмного забезпечення, які дозволяють моделювати дії своїх підрозділів та умовного противника у єдиному віртуальному просторі в режимі реального часу.

Для проведення навчання залучено декілька десятків одиниць автомобільної та легкоброньованої техніки. Втім, для підвищення реалістичності маневрів в рамках проведення польової фази застосовуватимуться сучасні системи імітації бойової стрільби MILES.

Окрім того, планом навчання передбачено проведення спільних заходів із залученням літаків та вертольотів військово-транспортної авіації. Зокрема, відпрацьовуватимуться елементи медичної евакуації, десантування вантажів та особового складу тощо. Для цього будуть використовуватись можливості однієї з бригад тактичної авіації, що дислокується на Хмельниччині, та майданчик приземлення на теренах МЦМБ. Усього два вертольоти Мі-8, літак АН-26 та американський С-130.

Варто додати, що «Репід Трайдент – 2017» триватиме два тижні на різних ділянках військового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Під час нього військовослужбовці будуть вдосконалювати свої знання та навички щодо спільних тактичних дій в ході патрулювання, здійснення конвоювання, протидії саморобним вибуховим пристроям тощо.