Минула доба у АТО обійшлася без втрат

Наприкінці минулої доби кількість обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-окупаційних угруповань продовжила збільшуватись. Якщо раніше ворог у більшості провокацій застосовував легке стрілецьке озброєння, то останнім часом все частіше фіксують роботу мінометів різних калібрів. Попри втрат серед українських захисників немає. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними відомства, продовжує збільшуватись активність противника на Луганському напрямку, який до цього був відносно спокійним.

Так, вчора після 18 години російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньоторецького. З озброєння БМП – по околицях Зайцевого, Пісків. А близько 21 години поблизу Новолуганського в ході обстрілу, що тривав майже годину, бойовики окрім гранатометів і стрілецької зброї застосовували міномет калібру 82 міліметри.

На Приморському напрямку у районі Широкиного наприкінці доби окупанти двічі обстрілювали позиції української армії з мінометів різних калібрів. А під вогнем ворожих гранатометів опинялись наші укріплення поблизу Талаківки, Лебединського, Павлополя, Мар’їнки.

На Луганському напрямку ввечері і вночі з гранатометів ворог двічі бив по околицях Кримського, а з 82-міліметрового міномету – по Новотошківському.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 51 раз порушили перемир’я. У випадках прямої загрози життю нашим військовим сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що напередодні у АТО загинув один український захисник…