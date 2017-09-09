Підрозділ «Карпатська Січ» відзначив три роки на фронті

Сьогодні, 9 вересня 2017 року, окрема добровольча чота «Карпатська Січ» відзначила три роки з початку свого заснування. Урочистості за участі бійців, які пройшли через «Карпатську Січ» за весь час, відбулися у колонній залі КМДА. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Окрім бійців на заході були присутні вояки суміжних збройних формувань, із якими січовики пліч-о-пліч тримали лінію фронту; медики, що надавали допомогу на передовій; волонтери, що допомагали життєдіяльності підрозділу; музиканти, митці, журналісти, які приїздили в Піски та на позиції КС вздовж злітної смуги ДАП.

На початку події усі разом згадали імена загиблих побратимів: Олександра (“Піонера”) Чирцова, Олександра (“Генерала”) Єрмакова (втрата поза “КС”), Леоніда (“Лавріновича”) Москотіна, Олега (“Характерника”) Костюка, Данила (“Телефона”) Касьяненка, Олега (“Сона”) Габорака, Ігоря (“Рибу”) Канакова, Мирослава (“Мисливця”) Мислу, Юрія Васильєва, Георгія Хвічія (втрата поза “КС”), Ігоря (“Гудвіна”) Червонного (втрата поза “КС”), Євгена Голіка (втрата поза “КС”), Романа («Слов’янська») Напрягла (втрата поза «КС»), Володимира (“Кепа”) Стаюру.

«Сьогоднішнє наше зібрання не є святковим. Війна продовжується, а свято для воїна – це перемога над ворогом. Ми зібралися в першу чергу для того, щоб підвести певні підсумки, вшанувати загиблих, нагородити достойних і звіритись в тому, як ми повинні продовжити нашу боротьбу. Кожен з нас знайшов своє місце у цій боротьбі: хтось далі зі зброєю в руках, хтось волонтерить, війна йде на інформаційному, культурному, політичному, економічному фронтах… І зараз прийшов час перезавантажитися, зв’язати весь набутий досвід у міцний кулак. В нас попереду ще чекає вирішальна битва», – повідомив командир Окремої добровольчої чоти «Карпатська Січ» Олег Куцин.

У рамках відзначення ІІІ річниці «Карпатської Січі» було продемонстровано короткометражний фільм, присвячений історії цього унікального формування та анонсовано створення повнометражної стрічки. Прикметно, що у фільмі було використано кадри, які знімали самі бійці, а також відео, яке надав видатний режисер Михайло Іллєнко. Він неодноразово відвідував «Карпатську Січ» на бойових позиціях та фільмував бійців та атмосферу, в якій живе і воює підрозділ.

Довідка: “Карпатська Січ” розпочала свій бойовий шлях у липні-серпні 2014 року, заступати на бойові чергування разом із бійцями регулярної армії. У жовтні ОДЧ “Карпатська Січ” починає виїжджати на постійні ротації у Піски. У грудні карпатці стали виїжджати ротаціями у ДАП. У травні 2015 року ОДЧ “Карпатська Січ” легалізується у складі 93-ї бригади ЗСУ та займає позиції вздовж злітної смуги ДАП від Пісків до метеостанції. Силами однієї роти бійці “КС” цілий рік утримують позиції, за які до них відповідав батальйон ЗСУ. Утримували позиції на Луганщині біля селища Кримського, брали участь в операціях на Світлодарській дузі, зачистці Марїнки та інших операціях.

“Карпатська Січ” має авторитет серед кадрових військових та добровольців. Зважаючи на велику кількість охочих перейти на службу в підрозділ, командування бригади ухвалює рішення про доручення формування батальйону на основі роти «КС».

Однак 12 квітня 2016 року на рівні Міноборони та Адміністрації Президента було ухвалене політичне рішення про розформування “Карпатську Січ”. Олег Куцин заявив про намір розірвання контракту із ЗСУ, таке саме бажання виявила значна частина підрозділу, шукаючи можливості служити разом в підрозділі, об’єднаному ідеєю.

За рік “КС” виховала 15 офіцерів, які стали командирами взводів, батарей, утримувала небезпечну ділянку фронту й мотивувала суміжні підрозділи. Частина бійців залишаються у складі 93-ї бригади, сформувавши роту без ідейного керівництва. Частина – вступила в інші підрозділи 93 бригади та розпорошилася по іншим підрозділам ЗСУ.