Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеного авто для наших громадян подекуди у 10 разів дорожча за вартість ввезення цього ж автомобіля для нашиє європейських сусідів. І цьому є підтвердження в експерименті громадської організації «Завтра», коли «Запорожець» для поляків, ввезений із України, обійшовся у 500 доларів, а те саме авто для українців, ввезене із Польщі, потягнуло на всі 3000 доларів…

Обурені власники автомобілів із іноземною реєстрацією добиваються від держави три головних цілі: доступне розмитнення (% вартості авто) на всі автомобілі для всіх громадян України, введення простого механізму легалізації завезених автомобілів (встановлення ставки платежів до бюджету в межах 15-30% вартості авто) і мораторію на дію екологічних норм Євро5, як умови ввезення і реєстрації вживаних автомобілів в Україну.

Війна за розмитнення «залізних коней»

У Верховній Раді України (6 вересня цього року – ред.) мали би розглянути законопроект №5567 щодо розмитнення авто з іноземною реєстрацією. З вимогою його підтримки під стінами парламенту зібралися учасники організації «Авто Євро Сила». Проте влада їх не тільки не підтримала, але й організувала фактично розгін учасників мирної акції. Про це під час прес-конференції заявив голова ГО «Авто Євро Сила Львів» Олег Наконечний.

«Розгляд цього законопроекту відкладали вже кілька разів. Ми їздили до Києва вже чотири рази. Намагалися зустрітися та висловити свої міркування голові Комітету з питань митної та податкової політики Верховної Ради Ніні Южаніній. Однак вона нас не підтримує», – каже він.

За словами Наконечного, учасники акції вимагають, щоби розмитнення авто з іноземною реєстрацією коштувало не дорожче, ніж 500-600 євро, як це є у країнах Європи.

«Ми вимагаємо, щоби автомобіль був доступним для кожного українця, щоби кожен українець міг купити автомобіль за європейськими цінами і розмитнити його за європейськими тарифами. Саме для цього ми і проводили нашу мирну акцію. Проте правоохоронні органи не дали нам її продовжити. І ми змушені були припинити, аби наші учасники не зазнали ушкоджень», – розповідає Олег Наконечний.

Заступник голови ГО «Авто Євро Сила Львів» Віра Гаман зазначила, що учасники акції вимагають законного вирішення питання.

«Ми хочемо, щоби наш законопроект пройшов усі слухання в комітетах Верховної Ради та був винесений на голосування. Ми готові почекати, поки його розглянуть на всіх стадіях у Верховній Раді та вивчить Президент. Зрештою, з цією домовленістю і закінчився наш мітинг у Києві», – каже вона.

Віра Гаман також зауважила, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією хочуть бути законослухняними. Але це душе сильно «б’є по кишені».

«Усі учасники нашої акції хочуть порядку, правильного та зрозумілого. Натомість зараз доводиться різними шляхами обходити схеми, які передбачили держані структури», – говорить заступник голови ГО «Авто Євро Сила Львів».

Юрист ГО «Авто Євро Сила Львів» Олег Мандич розповів, що сьогодні в Україні діє схема, коли іноземець приїжджає на своєму авто в Україну, надає доручення громадянинові України, щоби той міг рік їздити спокійно. Після цього знову потрібно заїхати в іншу країну, а потім повернутися. І так щороку.

Також є метод, коли громадянин України завозить авто з іноземною реєстрацією в країну і може перебувати з таким авто тут п’ять або десять днів.

«Це незручно. Якщо не виїхав через п’ять чи десять днів, то застосовують штрафні санкції від 8 510 гривень», – розповідає він.

Перепони законодавства…

Водночас юрист ГО «Авто Євро Сила Львів» Андрій Сколоздра зауважив, що існують розбіжності між Митним кодексом України та Конвенцією про тимчасове ввезення транспортних засобів, яку ратифікували Україна.

«Конвенція дає право нерезидентам України заїхати на територію України без сплати будь-яких платежів. А Митний кодекс змушує українців сплатити авансові платежі, щоби розмитнити, або щоб мати можливість увезти авто», – порівнює він.

Якщо навіть з власника авто з іноземною реєстрацією знімуть чималий штраф у 8 510 гривень, це не означатиме легалізацію транспортного засобу. Тому автори законопроекту № 5567 прагнуть зрівняти права нерезидентів та громадян України в питанні завезення авто.

«Ми хочемо, щоби до українців не застосовували авансові платежі. Також цей законопроект передбачає місячну ставку податку в розмірі 0,5 відсотка від загальної суми податку, яка би мала бути сплачена за такий транспортний засіб. Остаточні їхні вимоги – внести зміни в Митний кодекс щодо розмитнення всіх автомобілів», – стверджує юрист.

Андрій Сколоздра також повідомив, що власники авто, яких оштрафували на ці 8510 гривень, намагаються позиватися щодо незаконності штрафів. Проте єдиної думки у суддів немає.

«Один суд може прийняти рішення на користь громадянина. Інший – вже на користь митних органів та Державної фіскальної служби», – дивується він.

Олег Наконечний також підмітив, що хоча їхні опоненти-депутати намагаються загальмувати законопроект № 5567, проте це їм не заважає використовувати окремі слушні думки з законопроекту у своїх, альтернативних проектах.

«Ми відразу сказали, що ніякі політики нам не потрібні. Ми є звичайні люди, звичайні українці. Тому жодної політичної партії ми на своїй акції не підпускали», – переконує голова ГО «Авто Євро Сила Львів».

Є світло у кінці тунелю?

Перехід на українські номери вже ввезеним в Україну легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їх фактичним власникам від 1000 до – 1400 тисячі євро. Про це нещодавно пообіцяла голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна. За її словами, відповідні зміни невдовзі будуть внесені до Податкового, Митного і Бюджетного кодексу. Водночас обіцянкам влади водії не вірять.

О. Наконечний стверджує, що ГО «Авто Євро Сила» продовжуватиме протестні акції до тих пік, коли законопроект № 5567 не стане законом, який захищатиме права громадян України.

P.S. Під прикриттям працівників митниць іноземці завозять в Україну десятки старих авто, в обхід платежів у державний бюджет. Перевезені у такий спосіб машини переважно йдуть на запчастини. Допоки ініціативи автомобілістів гальмують, зростає кількість ввезених автомобілів, які перебувають в Україні незаконно, а автомобілі залишаються невиправдано дорогими і недоступними для бюджету простих українців.

За матеріалами Львівського прес-клубу