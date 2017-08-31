У Львові пройде автопробіг ретро-машин

У Львові 23 вересня відбудеться автопробіг “V Ретро авто-мото Базар Львів“. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова за 28 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.



Так, поліцейські ГУ НП Львівщини будуть слідкувати за дотриманням порядку під час цього заходу, а патрульна поліція Львова буде супроводжувати учасників автопробігу.

Також до організаторів поставили такі умови:

Надання невідкладної медичної допомоги під час проведення заходу.

Встановлення турнікетів, біотуалетів та смітників у місцях проведення заходу.

Не створювати перешкод учасникам дорожнього руху через перекриття проїжджих частин вулиць, автомобільних доріг, тротуарів та узбіч.

Не перешкоджати руху транспорту (у тому числі громадського транспорту (електро- та автомобільного), транспорту спеціального призначення).

Здійснити перевірку присутніх на наявність у них скляної тари та інших предметів, які можуть спричинити шкоду життю і здоров’ю громадян, та вилучення цих предметів.

Не здійснювати торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом та обмежити реалізацію напоїв у скляній тарі під час проведення заходу.

Дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, встановлених звукових норм та правил пожежної безпеки.