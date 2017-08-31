ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові пройде автопробіг ретро-машин

|

У Львові 23 вересня відбудеться  автопробіг “V Ретро авто-мото Базар Львів“. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова за 28 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.


Так, поліцейські ГУ НП Львівщини будуть слідкувати за дотриманням порядку під час цього заходу, а патрульна поліція Львова буде супроводжувати учасників автопробігу.

Також до організаторів поставили такі умови:
Надання невідкладної медичної допомоги під час проведення заходу.
Встановлення турнікетів, біотуалетів та смітників у місцях проведення заходу.
Не створювати перешкод учасникам дорожнього руху через перекриття проїжджих частин вулиць, автомобільних доріг, тротуарів та узбіч.
Не перешкоджати руху транспорту (у тому числі громадського транспорту (електро- та автомобільного), транспорту спеціального призначення).
Здійснити перевірку присутніх на наявність у них скляної тари та інших предметів, які можуть спричинити шкоду життю і здоров’ю громадян, та вилучення цих предметів.
Не здійснювати торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом та обмежити реалізацію напоїв у скляній тарі під час проведення заходу.
Дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, встановлених звукових норм та правил пожежної безпеки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цьо...

Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки

У переддень 26-го Дня народження України працівникам  Добротвірської ТЕС вже в третє компанія ДТЕК організує Свято вишив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів