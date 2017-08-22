Садовий грозиться підсилювати «сміттєвий» департамент і не збирається його розформовувати

Міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що не збирається розформовувати департамент з питань поводження з ТПВ Львівської міськради. Про це він заявив сьогодні, 22 серпня, під час брифінгу.

На питання кореспондента Львівського порталу про те, чи не збираються у Львівській міській раді розформовувати «сміттєвий департамент», адже місто передало «сміттєві» повноваження Львівській ОДА, Андрій Садовий відповів:

«Ні, навпаки ми будемо його підсилювати, тому що на нас чекає велика масштабна праця. В цьому році ми повинні почати будувати завод з глибинної переробки відходів, а також приступити до рекультивації. Зараз йде активна фаза проектних робіт, допомагає французька компанія Egis та ЄБРР, з яким ми підписали угоду на більш як 20 млн і 10 млн євро гранту…».

Водночас міський голова додав, що «департамент сміття» має проблему з кадрами:

«Сьогодні проблема знайти якісних фахівців у цей департамент, які б відповідали вимогам сьогоднішнього часу, а вимоги достатньо суворі, тому що громада вимоглива і хоче, щоби на посадах були найкращі працівники».

Раніше 6 квітня 2017р. на сесії Львівської міської ради було прийнято рішення про утворення департаменту з питань поводження з ТПВ, у складі якого буде управління оперативного поводження з твердими побутовими відходами та управління розвитку системного поводження з відходами.

Депутати Львівської міськради ухвалою від 29 червня надали Львівській ОДА до 30 червня 2019 року повноваження щодо вирішення питань збирання, зберігання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка зазначав, що нещодавно створений у Львівській міськраді департамент поводження з відходами має бути розформований, оскільки ці повноваження передаються обласній держадміністрації. Він також повідомив, що запропонував Івану Рудницькому, який очолює сміттєвий департамент ЛМР, перейти на роботу в ЛОДА.

Додамо, що на початку серпня Іван Рудницький пішов з посади директора департаменту з питань поводження з ТПВ Львівської міськради.

Фото: novyny.online.ua