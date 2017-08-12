Ініційовано збір коштів для відновлення Підгорецького замку. Як долучитися

Активісти вже зібрали понад 46 тисяч гривень з необхідних 215 на відновлення Підгорецького замку. Про це повідомляє Громадське радіо.

Додамо, що проект із відновлення замку і збір коштів організував благодійний фонд «Софос». Ініціатори вже мають проект відновлення балконної групи північно-східної сторони замку, що знаходиться у жахливому стані та частково знищена. Отож планують виготовити і встановити нові балясини, парапети та водостік згідно з орігінальними кресленнями та використанням такого ж матеріалу, який використовували при будівництві, щоб зберегти первинний вигляд палацу.

«Це дуже гарний замок у гарному місці. Це була резиденція одного з відомих королів Польщі. Це Ян ІІІ Собеський. Також Підгорецький замок називають українським Версалем.

Історія роботи з Підгорецьким замком почалася ще в далекому 2002 — 2003 році, коли я разом з культурною асоціацією «Новий Акрополь» був перший раз там, побачив ці замки. Ми познайомилися з директором Львівської картинної галереї Борисом Григоровичем Возницьким. Він запропонував нам допомогти. Першим досвідом був Золочівський замок, де ми займалися упорядкуванням джерела.

Наступного року був Підгорецький замок. Там допомагали очищувати доріжки. Потім була невеличка перерва. У 2009 році ми відновили цю акцію. З 2009 щороку волонтери культурної асоціації «Новий Акрополь» за свій кошт виїжджають туди і допомагають у відновленні…

Ми вирішили заснувати благодійний фонд. Зараз ми налагоджуємо контакти. Ми сплачуємо проект, шукаємо підрядників, підписуємо договір. Протягом наступного тижня ми підпишемо договір з львівським заводом кам’яних виробів. Як тільки ми наберемо 60 — 70% від суми, яка потрібна на закупівлю матеріалу, ми будемо одразу проплачувати», – розповів керівник благодійного фонду «Софос» Юрій Воронецький.

Долучитися до збору коштів можна тут.

Фото: ініціаторів проекту