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На Львівщині розшукують бабусю, яка вийшла з дому і пропала

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На Львівщині розшукують 72-річну жінку, яка вийшла з дому і не повернулася. Про це повідомляє «Варта1», передає Львівський портал.

«Розшукується Штойко Ольга, мешканка міста Дубляни, Львівської області 1942 року народження.
5 серпня 2017 вона ввечері вийшла з дому та до цього часу не повернулася. У жінки проблеми з пам’яттю, через те вона може не знати хто вона і звідки.

Була одягнена фіолетово-чорний халат без рукавів на замку, рожева блузка, сині тапочки з вишивкою. Волосся сиве, коротке. Особлива прикмета: велика родинка біля носа. Якщо хтось бачив, або володіє інформацією про місце перебування бабці, просимо повідомити родину (0933143839), або (0983304421), або правоохоронні органи 102», – йдеться у повідомленні.

Фото: Варта-1

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