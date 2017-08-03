Володимир Кличко: «Сподіваюся, що моя наступна кар’єра стане такою ж успішною, як попередня»

Легендарний український боксер заявив про завершення ери боксу у його житті та заінтригував новою кар’єрою:

«27 років тому я зробив свій найкращий вибір – вибрав професію, яка стала моїм життям, і я розпочав свою подорож у спорті. Обраний шлях відкрив мені весь світ у прямому розумінні цього слова. Мало країн на Землі у яких я не побував. Я вивчив іноземні мови, створив свій бізнес і об’єкти інтелектуальної власності, я допомагав потребуючим і став мотиватором, готельєром, тренером, менеджером, промоутером та фінансистом. Я зрештою став тією людиною, якою хотів бути. У мене була і є можливість робити так багато завдяки всесвітній популярності спорту, мого таланту у ньому, і найголовніше – завдяки вам, відданим фанатам.

У якийсь момент життя, в силу різних обставин, ми повинні або хочемо перемкнути нашу активну частину життя і підготуватися до наступної глави, до нових викликів, випробувань. Очевидно, я не виняток з правил, і зараз прийшла моя черга зробити це.

І насправді я роблю це із певним хвилюванням, але я абсолютно готовий до нових випробовувань. Я очікую і сподіваюся, що моя наступна кар’єра, яку я спланував, і вже паралельно почав втілювати декілька років тому, стане такою ж успішною, як попередня.

І нарешті, замість того, щоб сказати дякую вам друзі і до побачення, я хочу запросити вас продовжити цю нову і захоплюючу подорож разом зі мною із брендом «Кличко». Лише разом ми більш креативні, продуктивні, творчі та по- справжньому сильніші у всіх аспектах. Разом – ми сила руху», – повідомив Володимир Кличко через офіційний канал на YouTube.

Як відомо, Доктор сталевий молот провів 69 боїв на професійному рингу і здобув 64 перемоги. За час кар’єри спортсмена-аматора на рахунку Володимира Кличка 140 поєдинків, із них 134 перемоги.