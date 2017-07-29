Випускники Нацакадемії Сухопутних військ склали присягу на вірність українському народу

Студенти цивільних вищих навчальних закладів, які навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії сухопутних військ, склали Військову присягу на вірність українському народові. Про це Львівському порталу повідомили у медіацентрі Академії.

Урочистості з цієї нагоди відбулись на стройовому плацу видового навчального закладу. Щоб розділити хвилюючу мить клятви на вірність своєму народові, разом із юнаками та дівчатами до навчального закладу завітали їхні батьки, рідні та близькі. Також привітати своїх вчорашніх вихованців прийшли командири та викладачі студентів.

Звертаючись до присутніх, перший заступник начальника Національної академії сухопутних військ полковник Олексій Шевченко тепло привітав молодих українців із цим важливим моментом в їхньому житті. Він щиро подякував студентам, які наважились опанувати військовий фах і посісти своє почесне місце серед офіцерів запасу, за їхні старання та наполегливість впродовж двох років навчання. А кращих вихованців військової кафедри від імені очільника видового військового вишу генерал-лейтенанта Павла Ткачука було нагороджено грамотами.

Особливо зворушив присутніх на урочистостях виступ випускника військової кафедри Національної академії сухопутних військ, учасника проведення антитерористичної операції, лицаря ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня старшого лейтенанта Руслана Філіпсонова.

Цього дня Військову присягу на вірність українському народові склали близько тисячі студентів вищих навчальних закладів Західного регіону, які проходили навчання в Академії за програмою підготовки офіцерів запасу та здобували військовий фах за понад двадцятьма спеціальностями.

Особливо насиченим для студентів став завершальний етап навчання — навчальний збір, під час проведення якого основну увагу керівництво Академії та викладачі військового вишу приділили закріпленню теоретичних знань та втіленню їх на практиці. Так, заняття з юнаками та дівчатами відбувались не лише на реальних зразках озброєння та військової техніки й тренажерах у пункті постійної дислокації, але й на сучасних об’єктах навчально-матеріальної бази у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки навчального закладу, що у Яворівському районі Львівщини.

На полігоні з юнаками та дівчатами були проведені заняття із низки військових дисциплін. Зокрема вони виконали вправи стрільб зі штатного озброєння бойових машин, стрілецької зброї, відшліфовували на практиці теоретичні знання з тактики, інженерної підготовки, захисту від зброї масового ураження та інших військових дисциплін. Також вони долали й перешкоди навчально-тренувального комплексу психологічної підготовки.

За результатами підсумкових державних екзаменів з військової підготовки, які вихованці військової кафедри склали напередодні, їм будуть присвоєні відповідні військові-облікові спеціальності та первинне військове звання «молодший лейтенант запасу».

На добру путь студентів благословив настоятель академічного храму Святого Архистратига Михаїла отець Андрій. А згодом рідні та близькі винуватців свята мали змогу привітати юнаків та дівчат із знаменною подією та ознайомитися із навчально-матеріальною базою Академії.

До речі, чимало цьогорічних випускників військової кафедри виявили бажання після закінчення навчання у базових вишах піти на службу до підрозділів Збройних Сил України та інших силових структур нашої держави.