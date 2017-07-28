У Львові рахуватимуть безпритульних тваринок. Як долучитись?

ЛКП «Лев» спільно з партнерами, ГО «Міжнародні системи реєстрації» Animal-id.info UA запрошують львів’ян долучитися до повторного підрахунку безпритульних собак у місті. Уже третій рік поспіль Львів проведе підрахунок бездомних чотирилапих, аби відслідкувати результати роботи над впровадженням програми відлову-стерилізації-вакцинації-прилаштування/відпуску собак та запланувати подальшу роботу у цьому напрямку.

Підрахунок відбуватиметься 3-5 серпня за міжнародною методикою на базі унікального програмного забезпечення для мобільних пристроїв, яке суттєво спрощує роботу волонтерів та координаторів. За допомогою мобільного додатку волонтери зможуть сфотографувати кожну побачену безпритульну тварину з gps-міткою її перебування та додати візуальний опис.

«Цього року ми не лише рахуємо кількість вуличних собак, а й виводимо детальну порівняльну статистику 2015-2017 років. Результати підрахунку дадуть нам можливість зрозуміти реальний стан з безпритульними тваринами в місті і дозволять удосконалити міську програму регулювання чисельності безпритульних тварин на 2016-2020 роки», – зазначив засновник Animal-id.info UA Віктор Копач.

«Підрахунок безпритульних тварин покаже нам ефективність нашої роботи у напрямку гуманного скорочення кількості бездомних собак у Львові. Ми реалізовуємо таку ціль шляхом стерилізації собак-безхатьків та прилаштування їх у нові родини. Проте не для усіх собак вдається знаходити домівки, тож вони повертаються на місце відлову – під нагляд опікунів, з якими ми працюємо по усьому місту. Закликаємо львів’ян долучитися у ролі волонтерів до підрахунку собак: це і користь для міста і мешканців, і приємні ранкові прогулянки», – зазначила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Підрахунок триватиме 3 дні поспіль з 7:00 до 9:00. Проводиться виключно з використанням мобільних додатків “STRAYS ID” App Store чи “STRAYS ID” Play Market. Доступ до мобільних додатків волонтер отримує на пошту після підтвердження онлайн-реєстрації. Побачивши безпритульного собаку, волонтеру необхідно увійти у додаток, натиснути кнопку «Додати тварину»; сфотографувати чотирилапого (GPS координати з’являться під зображенням); відзначити важливі параметри про тварину: стать, стерилізація (про це свідчить кліпса ЛКП «Лев» на вусі тваринки), чи не домашня (власницька тварина, що бездоглядно гуляє на вулиці), стан тварини та зареєструвати її. Детальний інструктаж волонтери отримають на тренінгу, який буде проведено перед підрахунком.