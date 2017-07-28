На Львівщину із зони АТО повернулись бійці 24-ї бригади

Військовослужбовці 24-ї механізованої бригади ЗСУ повернулися з фронту на місце дислокації підрозділу у Яворів, що на Львівщині. Зустрічати своїх героїв прийшли рідні, друзі та побратими, передає “5 канал”.

На передових позиціях бійці перебували з перших днів російської агресії на Донбасі. Воювали у найгарячіших точках Донеччини та Луганщини. За час війни 24-та бригада втратила 105 військовослужбовців.

“На жаль, у нашій бойовій історії були і трагічні моменти, коли в 2014 році Російська Федерація обстрілювала нашу бригаду зі своєї території. Це було Довжанське, Ізварино, Зеленопілля, Георгіївка, Лутугіно. Тоді ми понесли свої перші втрати”, – згадує прес-офіцер 24-ї мехбригади Володимир Фітьо.

307 бійців отримали нагороди від Президента України, з них 84 – посмертно. Нині бійці підрозділу матимуть місяць відпочинку, потому пройдуть бойове злагодження, після чого повернуться на передову.

“Ми ще наче не приїхали, треба трохи адаптуватися. Ми ж тільки, скажімо так, з ешелону зійшли. Нам дуже приємно, що нас так зустрічають. Тому що, там як ми були, ми чули цю підтримку. І тут чуємо цю підтримку”, – розповідає військовослужбовець Костянтин Швець.

Фото: ЛОР