Президент під час перебування на Львівському бронетанковому заводі: «Я нікому не дозволю обкрадати армію»

Президент України Петро Порошенко під час перебування на Львівському бронетанковому заводі прокоментував затримання керівника підприємства зазначивши, що нікому не дозволить обкрадати армію, передає кореспондент Львівського порталу.

«Як головнокомандуючий, як президент я нікому не дозволю обкрадати армію, гріти руки на поставках у армію», – сказав він.

Також президент наголосив:

«Ніхто не буде мати «парасольку», якщо він корупціонер. Це в повній мірі відноситься до діючого керівництва заводу», – зазначив він.

Водночас Порошенко запевнив, що рішуча боротьба з корупцією буде продовжуватись.

«Хотів подякувати СБУ і «Укроборонпрому», адже порушено 41 кримінальну справу, значна кількість знаходиться в судах. Попереджена крадіжка на 631 мільйон гривень. Ми й надалі демонструватимемо рішучість у боротьбі з корупцією», – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні на Львівському бронетанковому заводі, детективи НАБУ затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтрати майже 30 мільйонів гривень, або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: Еспресо.TV