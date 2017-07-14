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Президент під час перебування на Львівському бронетанковому заводі: «Я нікому не дозволю обкрадати армію»

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Президент України Петро Порошенко під час перебування на Львівському бронетанковому заводі прокоментував затримання керівника підприємства зазначивши, що нікому не дозволить обкрадати армію, передає кореспондент Львівського порталу.

«Як головнокомандуючий, як президент я нікому не дозволю обкрадати армію, гріти руки на поставках у армію», – сказав він.

Також президент наголосив:

«Ніхто не буде мати «парасольку», якщо він корупціонер. Це в повній мірі відноситься до діючого керівництва заводу», – зазначив він.

Водночас Порошенко запевнив, що рішуча боротьба з корупцією буде продовжуватись.

«Хотів подякувати СБУ і «Укроборонпрому», адже порушено 41 кримінальну справу, значна кількість знаходиться в судах. Попереджена крадіжка на 631 мільйон гривень. Ми й надалі демонструватимемо рішучість у боротьбі з корупцією», – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні на Львівському бронетанковому заводі, детективи НАБУ затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтрати майже 30 мільйонів гривень, або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: Еспресо.TV

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