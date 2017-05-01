В Жовкві виявили скотомогильник поблизу дитячого майданчика

В Жовкві, що на Львівщині, в поліетиленових мішках виявлено рештки тваринного походження. Про це повідомив голова комісії з питань сільського господарства, екології та раціонального використання природних ресурсів Жовківської районної ради Ігор Муравський.

«Жовква, вулиця Шпитальна, поблизу дитячого майданчика на смітнику зафіксовано рештки тваринного походження у поліетиленових мішках, які розірвані тваринами. На місце викликано представника Держпродспоживслужби та слідчо-оперативну групу», – наголосив депутат.

Фото та відео: Ігор Муравський