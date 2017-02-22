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Прикордонники розповіли про цікаві сховки автомобілістів для перевезення контрабанди

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У  пунктах пропуску  «Рава – Руська» та «Угринів» прикордонники завадили перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів у 2 випадках. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Цигарки чоловіки ховали в колесах авто, за декоративною обшивкою панелі приладів та ручки переключання передач. Усього прикордонники виявили майже  400 пачок цигарок різних торгових марок.

Цікавим є те, що громадяни з кожним разом все більше і більше вигадують схованки та місця де можна незаконно перевозити товар. Наприклад, спеціально вироблені тайники в порожнинах паливних баків, в моторних відсіках під капотом, в колесах, сидіннях авто, газових балонах, в деревині, полетах  з торфом, пресованими виробами, склотарою, труби та інші вироби з металу що мають внутрішні порожнини, лінолеум, папір у бухтах, шини для техніки, швейні вироби, мінеральна вата, вентиляційне обладнання та інша побутова, промислова техніка, насипні вантажі у мішках. І навіть був випадок коли приховали товар в акумуляторній батареї автомобіля який був обладнаний гібридним та електричним двигунами.

Наразі цигарки та 1 автомобіль вилучені та передані працівникам митної служби

Протягом 2016 року персоналом Львівського прикордонного загону було виявлено більш ніж 6,5 мільйони шт. цигарок на суму більш ніж  2млн гривень.

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