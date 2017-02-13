На День всіх закоханих у Львові обіцяють потепління

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 14 лютого у Львові вночі та вранці – туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах збережеться ожеледиця. Усіх учасників дорожнього руху (особливо – водіїв) закликають бути обережними, передає Львівський портал.

Зокрема, завтра, 14 лютого, у Львові без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків 2 – 5 м/с, вдень північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 12° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

Фото: hochu.ua