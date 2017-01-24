Понад 700 військовослужбовців Львівської академії сухопутних військ приєднались до флешмобу #22pushupchallenge

Сьогодні, 24 січня, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного взяли участь у всесвітньому флешмобі на підтримку воїнів — учасників збройних конфліктів #22pushupchallenge. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Прийнявши виклик від своїх колег з Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 22 віджимання від землі в єдиному пориві на стройовому плацу виконали понад 700 вихованців та офіцерів навчального закладу. Сьогодні це є справжнім рекордом за кількістю учасників серед всіх, хто долучався до #22pushupchallenge в нашій країні.

Вправу військовослужбовці виконали під керівництвом першого заступника начальника Академії полковника Олексія Шевченка, який також взяв участь у флешмобі.

Своєю участю у цій акції майбутні офіцери та їхні наставники, як й інші учасники флешмобу, намагаються привернути увагу суспільства до проблем учасників бойових дій і ,насамперед, тих, хто захищав та захищає нашу Батьківщину зі зброєю в руках на сході України.

Колектив Національної академії сухопутних військ передав естафету особовому складу Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.