ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині обговорили підготовку військових фахівців за дефіцитними спеціальностями

|

У 184-ому Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ відбулася науково-практична конференція за темою «Удосконалення підготовки спеціалістів за дефіцитними спеціальностями у 169-ому та 184-ому Навчальних центрах». Про це Львівському порталу повідомили у Медіа-групі Національної академії СВ.

102

Участь у заході, який очолив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Юрій Борискін, також взяли представники Головного управління персоналу ЗС України, офіцери профілюючих управлінь, відділів та служб командувань видів та окремих родів військ ЗС України, оперативних командувань, представники вищих навчальних закладів та інших навчальних підрозділів у системі військової освіти нашої держави тощо.

103

Під час конференції її учасники обговорили основні напрямки покращення підготовки військових фахівців, обмінялися досвідом вишколу українських воїнів, розглянули проблемні питання та шляхи їх вирішення. Також офіцери ознайомилися з навчальною-матеріально базою 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ, зокрема поспостерігали за елементами підготовки фахівців механізованих і танкових підрозділів, вишколом воїнів-автомобілістів, розвідників інших спеціалістів, побували на військовому стрільбищі.

104

«Такі заходи дають можливість обмінятися досвідом і віднайти нові підходи у підготовці українських воїнів, що в наш час, з огляду на стрімку професіоналізацію Вітчизняного війська та підвищення його боєздатності, є надзвичайно актуальним.  Сьогодні, зокрема, ми мали можливість обговорити проблемні питання підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей, до прикладу, снайперів, розвідників, різнопрофільних інструкторів тощо. В ході конструктивної дискусії ми вже намітили декілька напрямків модернізації професійної виучки таких спеціалістів і будемо їх реалізовувати найближчим часом. Безумовно, основні вимоги до профпридатності та кваліфікації українських захисників нам диктує досвід проведення АТО на сході України.», — розповів заступник начальника 184-го Навчального центру з навчальної роботи, начальник відділу підполковник Олександр Молоков.

105

В свою чергу, заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Юрій Борискін відзначив в кращий бік здобутки колективу 184-го Навчального центру та організацію підготовки військових фахівців на Львівщині загалом. За його словами, цей досвід вишколу українських воїнів слід активно перейняти й іншим начальним підрозділам. Зокрема, він віддав розпорядження керівникам навчальних центрів та полігонів розробити пропозиції щодо переформатування організаційно-штатної структури їхніх підрозділів за зразком 184-го Навчального центру, а основну увагу звернув на підвищення ефективності процесів планування, організації та контролю навчального процесу.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!

Чи перемикали ви українські телеканали у Новорічну ніч? Якщо так, то ваші враження навряд чи кардинально інші. Загальна ...

Мрія плюс дія дорівнює ціль
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Мрія плюс дія дорівнює ціль

В кінці року, що минає, всі ми маємо добру традицію будувати плани на наступний рік. Але, на жаль, до їх реалізації не з...

Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати
Львівський портал
Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати

Львівська Мавпа з приходом Нового 2017 року не надто пручалася: час вичерпався, і треба передавати повноваження. Цивіліз...

ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн