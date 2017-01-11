На Львівщині обговорили підготовку військових фахівців за дефіцитними спеціальностями

У 184-ому Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ відбулася науково-практична конференція за темою «Удосконалення підготовки спеціалістів за дефіцитними спеціальностями у 169-ому та 184-ому Навчальних центрах». Про це Львівському порталу повідомили у Медіа-групі Національної академії СВ.

Участь у заході, який очолив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Юрій Борискін, також взяли представники Головного управління персоналу ЗС України, офіцери профілюючих управлінь, відділів та служб командувань видів та окремих родів військ ЗС України, оперативних командувань, представники вищих навчальних закладів та інших навчальних підрозділів у системі військової освіти нашої держави тощо.

Під час конференції її учасники обговорили основні напрямки покращення підготовки військових фахівців, обмінялися досвідом вишколу українських воїнів, розглянули проблемні питання та шляхи їх вирішення. Також офіцери ознайомилися з навчальною-матеріально базою 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ, зокрема поспостерігали за елементами підготовки фахівців механізованих і танкових підрозділів, вишколом воїнів-автомобілістів, розвідників інших спеціалістів, побували на військовому стрільбищі.

«Такі заходи дають можливість обмінятися досвідом і віднайти нові підходи у підготовці українських воїнів, що в наш час, з огляду на стрімку професіоналізацію Вітчизняного війська та підвищення його боєздатності, є надзвичайно актуальним. Сьогодні, зокрема, ми мали можливість обговорити проблемні питання підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей, до прикладу, снайперів, розвідників, різнопрофільних інструкторів тощо. В ході конструктивної дискусії ми вже намітили декілька напрямків модернізації професійної виучки таких спеціалістів і будемо їх реалізовувати найближчим часом. Безумовно, основні вимоги до профпридатності та кваліфікації українських захисників нам диктує досвід проведення АТО на сході України.», — розповів заступник начальника 184-го Навчального центру з навчальної роботи, начальник відділу підполковник Олександр Молоков.

В свою чергу, заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Юрій Борискін відзначив в кращий бік здобутки колективу 184-го Навчального центру та організацію підготовки військових фахівців на Львівщині загалом. За його словами, цей досвід вишколу українських воїнів слід активно перейняти й іншим начальним підрозділам. Зокрема, він віддав розпорядження керівникам навчальних центрів та полігонів розробити пропозиції щодо переформатування організаційно-штатної структури їхніх підрозділів за зразком 184-го Навчального центру, а основну увагу звернув на підвищення ефективності процесів планування, організації та контролю навчального процесу.