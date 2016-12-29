За рік на Львівщині викрали 178 автомобілів: як не стати жертвою такої крадіжки

Від початку року на Львівщині правоохоронці викрили 86 зловмисників, причетних до автовикрадень. Всього на території Львова та області у 2016 році зафіксували 178 випадків незаконного заволодіння автомобілями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Все частіше увагу угонщиків привертають автомобілі люкс-класу. Загалом від початку року на Львівщині таких автомобілів було викрадено 27. Це японські «Хонда – CRV», «Хонда – Акура», «Тойота Лендкрузер Прадо 120», «Тойота РАВ 4» та «Тойота Лендкрузер 200», а також німецькі «БМВ», «Мерседес» та англійські «Рендж Ровер». З них сім автомобілів були розшукані та повернуті власникам.

Від початку року правоохоронці повідомили про підозру у незаконних заволодіннях автотранспорту 86 особам, з них п’ятнадцятьом суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Для порівняння – у 2015 році на території Львівської області сталось 204 незаконних заволодіння автотранспортом, з яких 102 були розкриті.

Шановні водії, аби не стати жертвою автовикрадення, необхідно дотримуватись простих правил:

– Ніколи не залишайте автомобіль без нагляду із відчиненими дверцятами та ще й і з ключами у замку запалювання. Це може спокусити не лише досвідчених крадіїв, а й тих, кому закортіло просто «покататися».

– Вночі автомобіль найкраще зберігати на спеціально обладнаній стоянці з охороною або у гаражі.

– Обладнайте авто сигналізацією, бажано сертифікованою. Також не варта забувати про механічне блокування ручки перемикання передач та педалей.

– У випадку викрадення авто одразу телефонуйте за номером «102» або звертайтеся до найближчого відділу поліції. Спроби розшукати машину самотужки зазвичай є марними, натомість втрачається час, який правоохоронці могли б використати для пошуку.