Депутати затвердили перелік проектів львів’ян, які здійснять у 2017 року. Перелік

Міські депутати сьогодні, 26 грудня, затвердили перелік проектів, які реалізовуватимуть в рамках громадського бюджету у 2017 році. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з відповідною ухвалою, розпорядники коштів повинні визначити відповідальних за реалізацію кожного проекту, забезпечити створення робочих груп для реалізації великих із них, а також, спільно з авторами, скласти перелік передбачених робіт і закупівель та календарний план втілення ідей у життя.

Звіти про реалізацію проектів повинні розміщувати на офіційному сайті громадського бюджету Львова впродовж місяця опісля.

Нагадаємо, цьогоріч у Львові стартувала нова ініціатива під назвою «Громадський бюджет», що передбачає прийом проектів від громади, які реалізовуватимуть наступного року за кошти міського бюджету розвитку.

Свої голоси в голосуванні за найкращі проекти віддали понад 23 тисячі львів’ян, з яких близько 16 тис. скористались BankID, та 7 тис. – проголосували через міські ЦНАПи. Участь у голосуванні взяло 238 проектів, які пройшли модерацію, із загалом поданих 265.

Із міського бюджету профінансують 4 великі та 63 малі проекти, сума фінансування становитиме 17 529 965 грн. Таким чином, Львів має один із найбільших громадських бюджетів серед міст України.

З детальним переліком проектів можна ознайомитися за лінком.