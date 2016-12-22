ОСТАННІ НОВИНИ

Львів`ян запрошують на Відкритий кубок Львова з кіокушинкай карате

|

Цими вихідними 24 – 25 грудня в спортивному комплексі «Грація» (вул. Щирецька, 36) відбудеться Відкритий кубок Львова з кіокушинкай карате (ІІ тур). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

карате

«Відкритий кубок Львова з кіокушинкай карате завершує серію яскравих спортивних свят у рамках програми “Відкриті кубки Львова” на 2016 рік, але це насправді не кінець, а початок ще однієї доброї щорічної традиції у нашому місті – Відкритих кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту і ми вже з нетерпінням чекаємо нових спортивних змагань у 2017 році», – розповів начальник управління молоді, сім’ї та спорту Володимир Шнайдер.

Он-лайн трансляцію змагань можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCcyEdzggrNJzDpBcCpvGWFw

Розклад проведення змагань:

24  грудня (субота)

10.00 – 12.00 – початок проведення відбіркових поєдинків першого дня змагань молодших вікових груп

12.00 – 12.30 – парад відкриття змагань (у параді беруть участь аніматори розважального комплексу «Дитяча планета»)

13.00 – 16.00  – продовження поєдинків

16.00 – 17.00 – початок фінальних поєдинків

17.00 – 18.00 – нагородження переможців та призерів змагань

25 грудня (неділя)

10.00 – 12.00 – початок  проведення відбіркових поєдинків другого дня змагань старших вікових груп

12.00 – 12.30 – парад відкриття змагань (у параді беруть участь аніматори розважального комплексу «Дитяча планета»)

13.00 – 16.00 – продовження поєдинків

16.00 – 17.00 – початок фінальних поєдинків

17.00 – 18.00 – нагородження переможців та призерів змагань

 

 

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

У чому перевага мережевих продуктових магазинів
Марина Терняк для Львівського порталу
У чому перевага мережевих продуктових магазинів

Напередодні новорічних та різдвяних свят більшість галичан зайняті плануванням святкового столу. Господині розмірковують...

ТОП українських пісень 2016 року
Омелян ШЕВЧУК, Львівський портал
ТОП українських пісень 2016 року

Її роками не пускали в ефір. І дійшло до того, що співати українською мовою в Україні стало невигідно. Однак сьогодні в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн