Львів`ян запрошують на Відкритий кубок Львова з кіокушинкай карате

Цими вихідними 24 – 25 грудня в спортивному комплексі «Грація» (вул. Щирецька, 36) відбудеться Відкритий кубок Львова з кіокушинкай карате (ІІ тур). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Відкритий кубок Львова з кіокушинкай карате завершує серію яскравих спортивних свят у рамках програми “Відкриті кубки Львова” на 2016 рік, але це насправді не кінець, а початок ще однієї доброї щорічної традиції у нашому місті – Відкритих кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту і ми вже з нетерпінням чекаємо нових спортивних змагань у 2017 році», – розповів начальник управління молоді, сім’ї та спорту Володимир Шнайдер.

Он-лайн трансляцію змагань можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCcyEdzggrNJzDpBcCpvGWFw

Розклад проведення змагань:

24 грудня (субота)

10.00 – 12.00 – початок проведення відбіркових поєдинків першого дня змагань молодших вікових груп

12.00 – 12.30 – парад відкриття змагань (у параді беруть участь аніматори розважального комплексу «Дитяча планета»)

13.00 – 16.00 – продовження поєдинків

16.00 – 17.00 – початок фінальних поєдинків

17.00 – 18.00 – нагородження переможців та призерів змагань

25 грудня (неділя)

10.00 – 12.00 – початок проведення відбіркових поєдинків другого дня змагань старших вікових груп

12.00 – 12.30 – парад відкриття змагань (у параді беруть участь аніматори розважального комплексу «Дитяча планета»)

13.00 – 16.00 – продовження поєдинків

16.00 – 17.00 – початок фінальних поєдинків

17.00 – 18.00 – нагородження переможців та призерів змагань