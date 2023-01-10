До Білорусі прибув ще один ешелон російської військової техніки

8 січня в Білорусь прибув черговий ешелон з військовою технікою та особовим складом армії РФ. Військових перекинули з території, яка розташована на межі з окупованою Луганщиною. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Так, російська техніка та військові прибули на залізничну станцію «Барановичі-Поліські». Всього нарахували 30 вагонів-платформ з технікою, два вантажні вагони з боєприпасами та два пасажирські вагони з близько сотнею осіб особового складу ЗС РФ.

За даними моніторингової групи, зокрема, росіяни перекинкли до білорусі ще не менше восьми вантажівок «КамАЗ», мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ та щонайменше дві артилерійські машини 1В15.

Зазначається, що ешелон відправили зі залізничної станції «Зайцевка», що у Воронежській області. Ця станція знаходиться поблизу кордону з окупованою частиною Луганщини.

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

20 грудня Росія почала перекидати військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною.

Також у межах «військово-технічного співробітництва» Росія відправила до Білорусі партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К».

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки не бачить ознак того, що Білорусь збирається вступити у війну проти України, а обмежиться лише спільними навчаннями з РФ.

27 грудня британські розвідники у звіті зазначили, що РФ перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.

У Міноборони РБ заявили, що Росія продовжує відправляти своїх військових та техніку до Білорусі нібито для «забезпечення військової безпеки Союзної держави».

Протягом 6-7 січня у Вітебськ, що в Білорусі, могли перекинути мінімум 1400-1600 солдат ЗС РФ.

Окрім того, 6 січня до Білорусі прилетіло 9 російських вертольотів нібито для спільних льотно-тактичних навчань двох країн.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що техніка, яку РФ перекидає до Білорусі, – застаріла.