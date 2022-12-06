Білорусь перевіряє бойову готовність армії

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Про йдеться в Телеграмі Міноборони Білорусі.

У відомстві кажуть, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність на необхідному рівні, а також підвищити злагодженість органів військового управління.

Крім того, військові мають на меті удосконалити практичні навички командирів і навчити особовий склад діям у різних умовах обстановки.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб повідомляв, що на території Білорусі зараз перебувають понад 9000 російських військових. Принаймні частину з них окупанти готуються перекинути в Україну, щоб посилити свої підрозділи на окремих напрямках.

Тим часом у Білорусі триває формування спільного з росіянами угруповання військ. Щоб підготувати його, потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому на думку Генштабу, повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня.

Зі свого боку ЗСУ вже тривалий час готуються до такого розвитку подій. У прикордонній з Білоруссю зоні заміновані дороги та інші території, зараз тут будують стіну. Якщо окупанти таки наважаться повторити своє вторгнення із Білорусі, у Генштабі кажуть, що відразу ж розпочнуть масоване вогневе ураження.

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