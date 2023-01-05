У Білорусь продовжують прибувати російські військові

Росія продовжує відправляти своїх військових та техніку до Білорусі нібито для «забезпечення військової безпеки Союзної держави». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі.

Так, за даними відомства, до країни «у рамках забезпечення військової безпеки» прибувають особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил РФ. Надалі для росіян сплановані заходи бойового злагодження на білоруських полігонах.

Окрім того, з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів Росії та Білорусі планується проведення спільного льотно-тактичного навчання.

У Міністерстві додали, що створення російсько-білоруського угруповання військ пов’язане з «обстановкою поблизу кордонів» РБ.

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

20 грудня Росія почала перекидати військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною.

Також у межах «військово-технічного співробітництва» Росія відправила до Білорусі партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К».

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

27 грудня британські розвідники у звіті зазначили, що РФ перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.