У Білорусь прилетіли 9 російських вертольотів

До Білорусі прилетіло 9 російських вертольотів нібито для спільних льотно-тактичних навчань двох країн. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Станом на 8 січня на аеродром «Мачулищі» вже почала прибувати російська авіація. Наразі відомо про 9 вертольотів Мі-8 и Мі-24 Повітряних сил РФ, на деяких з них помітили символ «Z».

5 січня Міноборони РБ анонсувало спільні з Росією повітряні навчання. За даними групи, с 8 по 12 січня до Білорусі прибуватиме авіація ЗС РФ нібито для проведення цих навчань.

«Ймовірно, авіація РФ в цей період буде розміщена на аеродромах в Мучулищах і Барановичах. Не виключено, що можуть задіяти Лідський, Лунінецький та Бобруйський аеродроми», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

20 грудня Росія почала перекидати військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною.

Також у межах «військово-технічного співробітництва» Росія відправила до Білорусі партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К».

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

27 грудня британські розвідники у звіті зазначили, що РФ перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.

У Міноборони РБ заявили, що Росія продовжує відправляти своїх військових та техніку до Білорусі нібито для «забезпечення військової безпеки Союзної держави».

Протягом 6-7 січня у Вітебськ, що в Білорусі, могли перекинути мінімум 1400-1600 солдат ЗС РФ