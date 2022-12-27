РФ перекидає до Білорусі частину гвардійської танкової армії, – британська розвідка

Британські розвідники у новому звіті зазначили, що РФ перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

Так, за даними розвідки, серед сил, які Росія нещодавно перемістила на територію Білорусі, були елементи 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

«Це формування, напевно, проходило навчання перед розгортанням. Малоймовірно, що у нього є підрозділи підтримки, необхідні для приведення у бойову готовність», – йдеться у повідомленні.

Також розвідники додали, що 25-26 грудня активні бойові дії зосереджені переважно довкола Бахмута і в районі Сватового.

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

20 грудня Росія почала перекидати військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною.

Також у межах «військово-технічного співробітництва» Росія відправила до Білорусі партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К».

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

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