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У ЗСУ заявили про зростання загрози з боку Білорусі

Ольга Денисяка

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Воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів». Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомили у Facebook командування Об’єднаних сил.

Сергій Наєв повідомив про тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування «Кинжал» у повітряному просторі республіки Білорусь. 

«Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози», – йдеться в повідомленні.  

За його інформацією, зараз на території білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Крім того там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер» з балістичними ракети до них, які призначені для застосування по цілях на території України. 

«Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів», – заявив Наєв.

Крім цього, Генеральним штабом ЗС України передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

В українській розвідці стверджують: інформаційні вкиди про нібито підготовку наступу з Білорусі ворог поширює спеціально, аби залякати українців, розосередити ЗСУ та нагнітати ситуацію серед самих білорусів.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що вторгнення білоруської армії в Україну є вкрай малоймовірним.

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