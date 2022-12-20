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РФ стягує техніку та військових до білорусько-українського кордону

Анастасія Диняк

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Росія перекидає військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною. Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.

Так, за даними групи, упродовж вівторка, 20 грудня, фіксується переміщення танків, вантажівок і особового складу армії РФ із полігонів у північній і центральній частинах Білорусі, де вони дислокувалися, ближче до кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

В українській розвідці стверджують: інформаційні вкиди про нібито підготовку наступу з Білорусі ворог поширює спеціально, аби залякати українців, розосередити ЗСУ та нагнітати ситуацію серед самих білорусів.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що вторгнення білоруської армії в Україну є вкрай малоймовірним.

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