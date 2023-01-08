Черговий російський ешелон прибув до Білорусі

7 січня до Білорусі прибув ще один ешелон з близько 700-800 російськими військовими. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

15 пасажирських вагонів рухалися у напрямку Білорусі через станцію Смоленськ, що у Росії. Згодом він прибув на білоруську залізничну станцію Вітебськ.

Зазначається, що потягом до РБ прибули близько 700-800 осіб особового складу армії Росії.

«Таким чином за останні два дні у Вітебськ могли перекинути мінімум 1400-1600 солдат ЗС РФ», – додали у моніторинговій групі.

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

20 грудня Росія почала перекидати військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною.

Також у межах «військово-технічного співробітництва» Росія відправила до Білорусі партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К».

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

27 грудня британські розвідники у звіті зазначили, що РФ перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.

У Міноборони РБ заявили, що Росія продовжує відправляти своїх військових та техніку до Білорусі нібито для «забезпечення військової безпеки Союзної держави».