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До Білорусі перекинули російські зенітні ракетні комплекси «Тор»

Анастасія Диняк

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У межах «військово-технічного співробітництва» Росія відправила до Білорусі партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі.

«Партію озброєнь отримано в межах наявного міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з’єднань і військових частин, куди вони призначені. Особистий склад вже пройшов підготовку», – йдеться у повідомленні.

Помічник міністра оборони Леонід Касинський зазначив, що «Тор» є ефективним засобом ураження повітряних цілей – як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

20 грудня Росія почала перекидати військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною.

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

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