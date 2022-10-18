Росіяни викрали ще двох посадовців ЗАЕС

Російські окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку ще двох посадовців Запорізької АЕС. Про це повідомили в «Енергоатомі».

Так, у понеділок, 17 жовтня, росіяни викрали начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Наразі про місце знаходження та стан працівників невідомо. «Енергоатом» звернувся до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Ґроссі та світової спільноти з закликом задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 30 вересня російські окупанти затримали Ігоря Мурашова, коли він їхав зі ЗАЕС до Енергодара. Чоловіка звільнили з полону 3 жовтня.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку атомну станцію, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Згодом Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наразі триває прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

17 жовтня унаслідок російського обстрілу о 3:59 год. відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська».

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.