На ЗАЕС відбулась перша ротація представників МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ, які перебували там понад місяць. Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter, цитуючи заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, пише Європейська правда.

«Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ», – заявили в МАГАТЕ.

За словами Гроссі, місія продовжить надавати підтримку створенню зони ядерної безпеки довкола території ЗАЕС.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріли ЗАЕС тероризмом і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У МАГАТЕ після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

Путін підписав указ про передачу захопленої окупантами Запорізької АЕС у власність Росії. У «Енергоатомі» назвали указ Путіна «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо ЗАЕС.

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