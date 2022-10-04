Мобілізація у Росії: Кремль готується придушувати нові протести, – ГУР

Мобілізованим у Росії не вистачає спальних місць, їжі, форми і грошей, через що наростає соціальна напруга. Тому поліція вже готується до придушення майбутніх протестів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, у Бурятії наростає невдоволення мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін повістки отримали навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру Борзя Забайкальського краю. З’ясувалось, що на пункті збору немає теплих речей, тож мешканці Баргузіна були змушені збирати «гуманітарну допомогу» для мобілізованих односельчан.

В розвідці роботу російських військкоматів характеризують як хаотичну. Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план «часткової мобілізації», видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду.

Крім того, виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців-контрактників ЗС РФ. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим за ухилення від мобілізації вимагають до 500 тисяч рублів хабара.

«Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів “особливого призначення”», – кажуть у ГУР.

Мобілізованим у Росії бракує спальних місць, не вистачає їжі та форми. Наприклад, на території Омського танкового інженерного інституту планували розмістити 6000 осіб, а прибуло 9000 мобілізованих. До 1 жовтня на локацію мали приїхати ще 2000 чоловіків.

«Керівництво цього закладу не має можливості забезпечити особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням. Немає спальних місць, не вистачає вбиралень, в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до -6°C. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надають медичну допомогу. У зв’язку з цим новоприбулих відправляють до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням “не вистачило”», – кажуть в українській розвідці.

Крім того, адміністративна система в Росії не готова до виконання завдань, поставлених у межах «часткової мобілізації», адже востаннє такі заходи проводили ще у 1941 році. За словами військового комісара Центрального та Сеймського округів Ігора Яська, росіяни відключають домофони та не відчиняють двері». Відтак 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

Також відомо, що у Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому власники воєнторгів різко підняли ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

Нагадаємо, так звану «часткову мобілізацію» в Росії оголосив 21 вересня Владімір Путін. Згодом міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів. Втім у самому указі засекретили пункт, у якому йдеться про загальну кількість мобілізованих. ЗМІ вже писали, що в документі передбачена мобілізація 1-1,2 мільйона росіян.

У Генштабі вже заявили, що під час так званої «часткової» мобілізації в Росії на війну проти України набирають чоловіків, які не проходили службу в армії, не мають бойового досвіду та навіть осіб із інвалідністю, онкохворих та з вікової категорії 60+. Мобілізованих на фронт відправляють без підготовки.

Станом на кінець вересня відомо, що в РФ мобілізували вже 100 тисяч чоловіків. Прийняти принаймні частину з них вже готується Білорусь.

Нещодавно Владімір Путін підписав указ, який передбачає мобілізацію ще 120 тисяч росіян.

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