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У РФ увели «тарифи» відкупу від мобілізації, – Генштаб

Анастасія Диняк

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У Хабаровському краї Росії за відстрочку від мобілізації військовозобов’язані платять 100 тисяч рублів, це понад 60 тисяч гривень. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у РФ триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні «тарифи». Відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.

Окрім того, окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій.

У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Також в місто прибули посилені підрозділи Росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

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