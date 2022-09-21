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Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів в Росії

Наталя Дуляба

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Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що в РФ збираються мобілізувати 300 тисяч резервістів, яких відправлять на війну проти України. Про це він сказав в інтерв’ю, яке транслювали російські державні канали вранці 21 вересня.

«У Росії є великий мобілізаційний ресурс. Тих, хто відслужив, хто має бойовий досвід і військову спеціальність, є майже 25 мільйонів. Часткова мобілізація охопить близько 1%», – розповів Шойгу, а потім уточнив, що загалом збираються мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Водночас міністр оборони країни-агресора додав, що такі кількість резервістів відправлять на війну проти України не за один раз, їх збиратимуть поступово.

«Сама лінія зіткнення, можна називати її і лінією фронту, лінією зіткнення становить понад 1 000 км. Тому те, що позаду, і те, що по цій лінії, треба закріплювати, ці території треба контролювати. І, звичайно, саме для цього робиться часткова мобілізація», – сказав Шойгу.

Разом із тим Шойгу став запевняти, що Україна вже втратила «половину своєї армії», тоді як Росія – всього лише 5937 людей.

Зазначимо, що за офіційними даними Генштабу ЗСУ, на війні проти України Росія вже втратила більше 55 тисяч своїх військових. Йдеться виключно про загиблих, кількість поранених у рази більша.

За оцінками Пентагону, на початку серпня загальні втрати РФ за час повномасштабної війни сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

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