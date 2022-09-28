РФ відправляє в Україну мобілізованих без підготовки, – Генштаб

У Росії на війну в Україні почали мобілізовувати та відправляти на фронт бійців без підготовки, а також продовжують залучати до бойових дій засуджених. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.

Також військово-політичне керівництво РФ, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої «самомобілізації». До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

У Генштабі додають, що авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод «Житель». Загальні втрати ворога наразі уточнюються.