Путін підписав указ про мобілізацію ще 120 тисяч росіян

Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ про осінній призов. До армії РФ планують мобілізувати ще 120 тисяч осіб. Про це пише Українська правда.

Так, Путін постановив 1 листопада по 31 грудня призвати на військову службу 120 тисяч військовозобов’язаних. Йдеться про росіян віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.

Окрім того, згідно з указом, з 1 жовтня мають звільнити з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, у яких закінчився термін військової служби.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Станом на 29 вересня до армії РФ призвали 100 тисяч осіб. Окрім того, у РФ увели «тарифи» відкупу від мобілізації

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів. Їх відправлять на війну проти України.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що «часткова мобілізація» в Росії була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що Україну не злякати «частковою мобілізацією» росіян, що українська армія знищить усіх, хто вторгнеться на нашу землю чи добровільно, чи за мобілізацією.

У Генштабі вже заявили, що під час так званої «часткової» мобілізації в Росії на війну проти України набирають чоловіків, які не проходили службу в армії, не мають бойового досвіду та навіть осіб із інвалідністю, онкохворих та з вікової категорії 60+.