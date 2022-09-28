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В Росії мобілізують онкохворих, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, – Генштаб

Наталя Дуляба

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Під час так званої «часткової» мобілізації в Росії на війну проти України набирають чоловіків, які не проходили службу в армії, не мають бойового досвіду та навіть осіб із інвалідністю, онкохворих та з вікової категорії 60+. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 28 вересня.

Так, у віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягають усі чоловіки визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Втім в Україну збирають навіть тих, хто може фізично не мати змоги воювати.

«Непоодинокими є випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за 60 років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації», – кажуть у Генштабі.

Також відомо, що новоприбулому особовому складу на збірні пункти Бєлгородської та Ростовської областей кажуть, що кожен повинен власним коштом придбати собі зимову форму і засоби захисту.

Зауважимо, про те, що в російській армії почали збирати гроші на військову форму, було відомо ще до оголошення «часткової мобілізації».

Крім того, чоловіки призовного віку продовжують шукати способів ухилення від мобілізації. Так, в окупованому Криму призовники намагаються відкупитись хабарами, втекти за кордон, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або скоїти дрібний злочин.

Нагадаємо, український Генштаб уже заявляв, що Росія відправляє на війну мобілізованих без підготовки. Також не зникла практика залучати до бойових дій засуджених.

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