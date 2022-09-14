На Харківщині звільнили майже 400 населених пунктів

За уточненими даними по звільнених територіях на Харківщині звільнили близько 388 населених пунктів, де проживало близько 150 тисяч людей. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці. Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати.

«Офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже – різнитись. Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 кВ. км., близько 388 населених пунктів, близько 150 тисяч людей», – повідомила Ганна Маляр.

Окрім того вона нагадала, що у нас 2500 км лінія фронту. Із них 1300 км – активні бойові дії.

«Ми ведемо оборонну операцію в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії.

Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати», – додала Маляр.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова.

Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

У Генштабі додають, що 11 вересня ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку. Офіційно відомо про звільнення близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона.

В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом», втім не виключено, що росіяни також можуть піти у свій наступ.

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