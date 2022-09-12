СБУ показали склади боєприпасів, які окупанти лишили в Ізюмі

Служба безпеки України показала фотографії з цілими арсеналами боєприпасів, які залишили російські окупанти, тікаючи з деокупованого міста Ізюм Харківської області. Про це йдеться у Facebook СБУ.

«Наші захисники радять почати цей ранок з Ізюму. Кажуть, корисно для здоров’я. А от російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

В СБУ запевняють, що в Україні знають, що робити зі зброєю росіян. І обіцяють використати її за призначенням – бити ворога.

Як пише hromadske, напередодні в Інституті вивчення війни вказували, що під контроль України повернули Ізюм. Його оперативне значення довго прив’язувало значні українські сили до оборони Слов’янська на його півдні. Звільнення Ізюма дозволяє тим захисникам приєднатися до контрнаступу, посилюючи його та продовжуючи.

В ISW зазначають, що український прорив і операції на північ від Ізюма повністю розвалили російську оборону на всьому північному сході України. росіяни намагаються знайти нову лінію оборони далеко на сході та відмовилися від Харкова.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 м кв території. Там наші війська просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ, відтак до виходу на держкордон залишилось близько 50 км.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них – Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

У Генштабі додають, що за останню добу ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона.

В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом», втім не виключено, що росіяни також можуть піти у свій наступ.

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