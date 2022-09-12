Полонений рашист розповів, як його командири втікали від контрнаступу ЗСУ на Харківщині

Російський військовий, який під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині здався у полон, розповів про деморалізований стан окупантів і їхню невіру в перемогу у війні проти України. Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України.

20-річний російський гранатометник з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області. Він розповідає, що контрнаступ Збройних Сил України деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.

«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», – говорить 20-річний гранатометник.

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбників фактично «спалили» українські захисники своїм шквальним вогнем на підході до Шевченкового.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим російським військовим.

Також він звернувся до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну: «Я советую всем военнослужащим россии сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война».

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 м кв території. Там наші війська просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ, відтак до виходу на держкордон залишилось близько 50 км.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них – Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

У Генштабі додають, що за останню добу ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона. В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Разом із тим міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом». Втім додав, що ще не варто святкувати перемогу, бо росіяни також можуть піти у наступ.

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