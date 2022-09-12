Окупанти бояться, що Харківщина стане для них другим Гостомелем

Російські військові скаржаться, що ЗСУ швидко йдуть в контрнаступ на Харківщині і їх чекає така ж доля, як окупантів, які намагалися захопити Гостомель на Київщині. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила телефонну розмову російського бійця, який воює на Харківському напрямку, з товаришем. Він розповідає, що українські військові активно продовжують контрнаступ, а зі сторони окупантів все більше втрат.

«Зв’язку немає, нічого немає. Я кожного дня проїжджаю повз воєнних медиків, там постійно мішки. Думаю, нічого собі. До нас мали хлопці їхати, але щось пішло не так і тепер ми самі», – розказує він.

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Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 м кв території. Там наші війська просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ, відтак до виходу на держкордон залишилось близько 50 км.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них – Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

У Генштабі додають, що за останню добу ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона. В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Разом із тим міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом». Втім додав, що ще не варто святкувати перемогу, бо росіяни також можуть піти у наступ.

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