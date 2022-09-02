Назвали причину обвалу будинку в центрі Львова. Що чекає мешканців 14 квартир

На проспекті Свободи, 23 почали розбирати завали. Протиаварійні роботи фінансуватиме власник сусіднього будинку – ТзОВ «Фрідом Авеню», через якого й стався обвал будинку у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, роботи вже розпочалися, їх оплатить ТзОВ «Фрідом Авеню», яке є власником сусіднього будинку №21. В отриманому висновку про проведення першочергових протиаварійних заходів вказані також причини руйнування флігельної частини будинку №23.

«По-перше, орієнтовно у 2014-2015 році був демонтований флігель будинку №21 на пр. Свободи. Після цього демонтажу необхідно було металевими тяжами укріпити стіну будинку №23. А цього зроблено не було. По-друге, після демонтажу флігеля у будинку №21 через дощі і танення снігу взимку відбувалося постійне підмивання стіни будівлі, відтак це призвело до руйнівних процесів у ній. По-третє, будівельна компанія, яка проводила ремонтні роботи у будинку №21, приступила до їх виконання з порушеннями – було вибрано багато ґрунту, що призвело до підмивання фундаменту стіни будинку №23», – розповіла Ірина Маруняк.

На сьогодні укладена трьохстороння угоду між управляючою компанією «Айзберг», ТзОВ «Фрідом Авеню» і підрядною організацією, яка виконувала роботи у будинку №21, на виконання першочергових протиаварійних робіт у будинку №23. Ці роботи проводяться за рахунок «Фрідом Авеню».

Яка доля мешканців 14 квартир

Зараз мешканці будинку №23 не проживають у ньому. У мерії чекають висновків експертів, коли людям можна буде повертатися у свої квартири.

«Це мешканці 11-ти квартир. Ці квартири не пошкоджені, лише треба буде забезпечити безпечне пересування по будинку. Щодо трьох квартир, які зруйновані, то, відповідно до висновків проектантів, будемо розглядати два варіанти: можливість відновлення зруйнованих квартир, або ж відселення мешканців у інше, нове житло», – додала посадовиця.

Нагадаємо, вночі 26 серпня стався обвал частини будинку на пр. Свободи, 23. Руйнування сталося у 3-х квартирах з боку внутрішнього дворика: одна квартира зруйнована повністю, дві – частково. Також відбулось повне руйнування 2-х нежитлових приміщень, загальною площею 80 кв.м.

Ймовірною причиною обвалу було названо виконання ремонтних робіт у сусідньому будинку на пр. Свободи, 21 ТзОВ «Фрідом Авеню». Дозвіл на виконання ремонтних робіт їм виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 17 травня 2021 року.

Обидва будинки – 21 і 23, є пам’ятками архітектури місцевого значення.

Раніше Львівський портал повідомляв у ніч на п’ятницю, 26 серпня, у самому центрі Львова. Орієнтовно о 01:00 год. обвалилась частина житлового будинку на просп. Свободи, 23.

Обійшлося без постраждалих, адже всіх людей вдалося вчасно евакуювати. Мешканці, у квартирі яких просіли вхідні двері, викликали рятувальників, адже вибратися з помешкання не могли.

У мерії заявили, що ймовірною причиною обвалу є ремонт у сусідньому будинку №21 на просп. Свободи, власником якого ТзОВ «Фрідом Авеню». Саме цій фірмі ще у 2019 році Львівська міська рада віддала землю під пам’яткою.

Зі свого боку компанія «Фрідом Авеню» заявила, що не вважає себе винною в обвалі будинку на просп. Свободи, 23, і запевняє: у будинку №21 ще навіть не починали будівельні роботи, а лише вивезли сміття і доставили частину будматеріалів.

За фактом обвалу житлового будинку на просп. Свободи, 23, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, відкрили кримінальне провадження.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Фрідом Авеню» існує з 2018 року і зареєстроване саме на просп. Свободи, 21 у Львові. Фірма займається торгівлею деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Засновниками компанії зараз вказана кіпрська компанія «Плейнмонт Кепітал ЛТД» (90%) та Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Камет», який зареєстрований у Львові на вул. Кульпарківській, 200-А.Тут, як відомо, знаходиться простір Futura Hub. Бенефіціарами цього фонду є іноземці Розен Гіль Яаков, Др. Саммер Маркус Міхаель та Міхаіл Андрнеас. Усі вони станом на 2021 рік були бенефіціарами ТОВ «Коворкінг Футура».

Згадані засновники ТзОВ «Фрідом Авеню» також володіють низками фірм, зокрема й ТОВ «Чародійка Холдинг», яке вже практично збудувало новий готель у центрі Львова – на вул. Івана Франка, 23-А.

Кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Фрідом Авеню» є громадянин Ізраїлю Гольштейн Алон, а також австрієць Дежако Максиміліан.

Фото: ЛМР

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