Новостворена фірма отримала від міськради Львова землю на проспекті Свободи

Сесія Львівської міської ради надала ТзОВ «Фрідом Авеню» земельну ділянку площею 0,0638 га на проспекті Свободи, 21. «За» відповідну ухвалу проголосували у четвер, 20 червня, 43 депутати, повідомляє Львівський портал.

Ділянку площею 0,638 га у самому центрі Львова ТзОВ «Фрідом Авеню» отримало в оренду на п’ять років для обслуговування нежитлового будинку. Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Також ділянка знаходиться в межах історичного ареалу Львова.

Як вказано у пояснювальній записці до ухвали, із 2013 року цю ділянку на проспекті Свободи, 21 орендує ТзОВ «Ріал Естейт Україна». На ній розташована нежитлова триповерхова будівля площею понад 950 кв м, втім 14 березня цього року компанія продала його ТзОВ «Фрідом Авеню».

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Відак тепер Львівська міська рада скасувала договір оренди землі з ТзОВ «Ріал Естейт Україна» і надала згадану ділянку ТзОВ «Фрідом Авеню». За неї фірма щороку сплачуватиме до бюджету 125 000 гривень, що становить 3% від нормативної грошової оцінки землі.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Фрідом Авеню» створили пів року тому, у листопаді 2018-го. Його кінцевими бенефіціарами є громадяни Швейцарії Вівєн Грасерн-Герч та Соня Вінклер.

Основний вид діяльності ТзОВ «Фрідом Авеню» вказаний як оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Розмір статутного капіталу становить 1 000 гривень.

Директором компанії є правозахисник Артем Столярчук. Він має стосунок до ще кількох компаній, в тому числі й до ТОВ «Чародійка Холдинг», яке будуватиме новий готель у центрі Львова – на вул. Івана Франка, 23-А.