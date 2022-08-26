Обвал будинку в центрі Львова «розпочався» із дверей

Обвал житлового будину у центрі Львова розпочався із просідання дверей в одній із квартир. Люди, які фактично опинилися у замкненому приміщенні, викликали правоохоронців, які й розпочали негайну евакуацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, станом на 8 ранку роботи із розбору завалів будинку на проспекті Свободи, 23, були завершені. Постраждалих немає.

«О 1.40 надійшла інформація про обвал частини будинку на просп. Свободи, 23. До того, як стався обвал, мешканці побачили, що з будинком щось відбувається: осіли двері в одній з квартир, люди не могли їх відкрити. Вони подзвонили в поліцію. Поліцейські оперативно виїхали на місце і вчасно евакуювали мешканців. Коли вже всіх людей вивели, стався обвал частини флігелю будинку. До самого ранку працювали рятувальники, бо одна із зруйнованих квартир здавалась подобово і до кінця не було відомо, чи там були люди. На щастя, там нікого не було, відтак постраждалих внаслідок обвалу немає», – повідомила Ірина Маруняк.

Чиновниця повідомила, що ніхто із людей не потребував відселення, бо люди поїхали ночувати до своїх родичів.

«Я була на місці, спілкувалася з мешканцями шести квартир. Ніхто не потребував відселення, поїхали ночувати до родичів. Ми лише допомогли їм доїхати до місць проживання. Загалом в будинку є 14 квартир, з них 3 – зруйновано. Також повністю зруйновано 2 нежитлових приміщення. Газ, вода і електрика в цьому будинку відключені», – розповіла Ірина Маруняк.

ОНОВЛЕНО. У мерії ще не знають, хто розбирав сусідню стіну із будинком, що завалився.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у центрі Львова обвалився житловий будинок.

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