Через обвал житлового будинку в самому центрі Львова відкрили кримінал

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу житлового будинку на просп. Свободи, 23, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у ніч на п’ятницю, 26 серпня, у самому центрі Львова. Орієнтовно о 01:00 год. обвалилась частина житлового будинку на просп. Свободи, 23.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що руйнування зазнала та частина триповерхового житлового будинку, що знаходиться у внутрішньому дворі. У будівлі обвалились несучі конструкції.

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Обійшлося без постраждалих, адже всіх людей вдалося вчасно евакуювати. Мешканці, у квартирі яких просіли вхідні двері, викликали рятувальників, адже вибратися з помешкання не могли.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) ККУ.

Санкція статті передбачає до двох років виправних років або до п’яти років обмеження волі, або ув’язнення терміном від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Жодних версій щодо причини обвалу у поліції не називають, наразі триває слідство.

Втім у мерії заявили, що ймовірною причиною обвалу є ремонт у сусідньому будинку №21 на просп. Свободи, власником якого ТзОВ «Фрідом Авеню». Саме цій фірмі ще у 2019 році Львівська міська рада віддала землю під пам’яткою.

Зі свого боку компанія «Фрідом Авеню» заявила, що не вважає себе винною в обвалі будинку на просп. Свободи, 23, і запевняє: у будинку №21 ще навіть не починали будівельні роботи, а лише вивезли сміття і доставили частину будматеріалів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Фрідом Авеню» існує з 2018 року і зареєстроване саме на просп. Свободи, 21 у Львові. Фірма займається торгівлею деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Засновниками компанії зараз вказана кіпрська компанія «Плейнмонт Кепітал ЛТД» (90%) та Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Камет», який зареєстрований у Львові на вул. Кульпарківській, 200-А.Тут, як відомо, знаходиться простір Futura Hub. Бенефіціарами цього фонду є іноземці Розен Гіль Яаков, Др. Саммер Маркус Міхаель та Міхаіл Андрнеас. Усі вони станом на 2021 рік були бенефіціарами ТОВ «Коворкінг Футура».

Згадані засновники ТзОВ «Фрідом Авеню» також володіють низками фірм, зокрема й ТОВ «Чародійка Холдинг», яке вже практично збудувало новий готель у центрі Львова – на вул. Івана Франка, 23-А.

Кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Фрідом Авеню» є громадянин Ізраїлю Гольштейн Алон, а також австрієць Дежако Максиміліан.

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