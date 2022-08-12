США озвучили вимоги для ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

Щоби не виникало викликів ядерній безпеці в Україні, рф мусить передусім вивести війська звідти, однак зараз для безпеки ЗАЕС потрібно забезпечити доступ експертів МАГАТЕ, припинити всі військові операції, а також створити демілітаризовану зону. Про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, пише Укрінформ.

«Сполучені Штати закликають російську федерацію негайно вивести її сили з української території. Це дозволить Україні відновити виняткову безпеку та гарантії, які вона підтримувала протягом десятиліть на об’єкті (ЗАЕС – ред.)», – наголосила представниця США.

За її словами, звинувачення кремля України в атаках на АЕС спрямовані на те, щоби змусити інших проігнорувати факт незаконного перебування російських сил на об’єкті.

«росія сама створювала ризики, розпочавши повномасштабне вторгнення, і вона може усунути ці ризики прямо зараз, якщо вийде з України», – наголосила Дженкінс.

Представниця США також зауважила, що при продовженні росією окупаційної політики світове товариство має вжити термінових кроків, щоби мінімізувати ризики для ядерної безпеки в Україні.

«Для початку США знову вказують на важливість полегшення доступу персоналу МАГАТЕ для розв’язання питань ядерної безпеки та гарантій на запорізькому об’єкті, а також на інших ядерних об’єктах по всій країні», – заважила Бонні Дженкінс.

Крім того, росія має припинити всі військові операції на ядерних об’єктах України або поблизу них і «негайно повернути Україні повний контроль» над ЗАЕС. При цьому українському персоналу АЕС мають дозволити виконувати свої обов’язки без тиску російських збройних сил.

«США також підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо Запорізької станції. Звіти, в тому числі МАГАТЕ, які ми чули сьогодні, підкреслюють терміновість ситуації», – наголосила заступниця держсекретаря США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжують ретельно стежити за розвитком подій на Запорізькій АЕС та занепокоєні зростанням ризиків ядерної небезпеки у зв’язку зі діями рф.

«Це ставить під загрозу людей в Україні, сусідніх країнах, а також міжнародне співтовариство», – заявила Бонні Дженкінс.

Як повідомляв Львівський портал, 5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські війська знову обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. На станції пояснюють, що тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

11 серпня рашисти чотири рази обстріляли ЗАЕС та територію поруч. Один із ударів прийшовся на ділянку біля першого енергоблоку. Пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зі свого керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

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