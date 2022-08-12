На ПП «Шегині» 15 км черга із вантажівок

На виїзд із України перед ПП Шегині–Медика зібралася 15 кілометрова черга із вантажівок, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На в’їзд до Польщі стоїть багато фур, а також бензовозів та автотягачів-лафет, які на зворотному шляху ввозять в Україну потрощені легкові автомобілі.

Обурені далекобійники спробували перегородити міжнародну трасу, аби пришвидшити процес перетину кордону, утім короткотривалий протест ні до чого не призвів.

Як відомо, величезні черги вантажівок на Західному кордоні викликані закриттям портів, та ряду пунктів пропуску через повномасштабну війну росії проти України.

Водночас у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західного кордону, зауважують, що водії фур із товарами, що швидко псуються, а також бензовози, обслуговуються позачергово.

Також спостерігаються незначні черги легкових авто на шести пунктах пропуску із Польщею: Інформація про стан черг автобусів і легкових авто станом на 15.00:

Республіка Польща:

«Ягодин» – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» – 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» – 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» – 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» – 20 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» – 60 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

«Шегині» – 90 л/а, 10 автобусів, 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» – 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» – 5 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

«Тиса» – 7 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» – 10 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» – 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Кельменці» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Росошани» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Сокиряни» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Фотоілюстрація: Суспільне

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