Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні. росія відразу переклала відповідальність за вбивство військових на Україну.

Хто ж насправді стоїть за масовим вбивством військовополонених українців у колонії №120 в Оленівці?

29 липня Україну сколихнула шокуюча звістка, що в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українських захисників, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Представники міжнародного комітету Червоного Хреста одразу запросили доступ до місця трагедії. МКЧХ пропонував медичну допомогу пораненим, ідентифікацію загиблих та подальше повернення тіл їхнім рідним. Утім росіяни відмовились допускати міжнародних експертів до місця злочину, де винятково загинули лише українські полонені. Адже примітно, що російські пропагандисти у своїх сюжетах розповідали, що всі працівники колонії після вибуху залишились живими.

Скільки людей загнуло і постраждало у колонії

В Оленівці незаконно утримували полонених «Азовців», яких у середині травня гуманітарними коридорами евакуювали із «Азовсталі». Відомо, що 16 травня до Оленівки вивезли 211 українців.

Наступного дня зі заводу виїхали ще щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. І 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли до колонії в Оленівці. Загалом же у полоні росіян, за словами президента Зеленського, опинилися майже 2500 легендарних оборонців Маріуполя.

Одразу після трагедії в Офісі генпрокурора зазначили, що під час обстрілу колонії загинули близько 40 українців. Окрім того, близько 130 людей отримали поранення, однак цю інформацію наразі неможливо перевірити.

За даними ворога, в колонії загинули 48 військовополонених, ще двоє померли по дорозі до лікарні. До списку поранених росіяни внесли 73 прізвища.

Проаналізувавши дані росіян, можна помітити, що деякі прізвища українців внесено і до переліку поранених, і до загиблих, а відтак встановити точну кількість жертв неможливо, адже росія нікого не допускає на територію колонії. Навіть тіла не повертають рідним. Це стане можливим лише «після закінчення російського розслідування».

Про це говорить і воєнна розвідка. У відомстві вже заявили, що немає підстав довіряти опублікованим росіянами спискам загиблих та поранених в Оленівці, адже перевірити їх досі не вдалося, а відповіді на офіційні запити України ворог так і не дав.

«У вказаних списках є прізвища тих українських воїнів, які були поранені до подій в Оленівці та щодо яких були домовленості про обмін найближчим часом, і які на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні», – кажуть у ГУР.

Спроба звинуватити Україну

Одразу після розголосу трагедії у колонії росія спробувала перекласти провину на українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину». У міноборони рф заявили про нібито удар ракетами HIMARS.

Кремлівські ЗМІ також оприлюднили кадри фрагментів ракети HIMARS, однак без жодних доказів, що їх знайшли саме в Оленівці.

Мало того, військові експерти із американського Інституту вивчення війни дійшли висновків, що російські ЗМІ оприлюднили кадри трагедії, які не відповідають характеру ушкоджень системи HIMARS.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець також переконаний, що джерело вибуху було всередині будівлі, а сам злочин попередньо був спланований.

Версію української сторони вже підтвердили міжнародні експерти, які припускають , що вибух спричинила російська термобарична зброя.

Йдеться про термобаричні боєприпаси, що створені на основі ефекту об’ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Вони належать до різновиду запалювальної зброї масового ураження.

Ще одним доказом проти росії є супутникові знімки, що з’явилися в мережі. Вони свідчать, що на території установи пошкоджена лише одна будівля – саме та, в якій утримували захисників «Азовсталі».

Більше того, внаслідок нібито ракетного удару стіни будівлі залишилися неушкодженими, а поблизу не залишилося вирви від снарядів. Таким чином причиною знищення споруди міг стати закладений усередині запальний або вибуховий пристрій.

«Судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни “погасили” вибухові хвилі і вберегли сусідні приміщення. Такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через внутрішнє джерело вибуху», – додають в Службі безпеки України.

Окрім того, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову, у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці, які провокували українську сторону пострілами з «Градів», але зворотних обстрілів не було.

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Участь ПВК «Вагнера» та ймовірна мета

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера» – відставний підполковник збройних сил рф Дмитро Уткін. Виконали – його підлеглі.

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом російського міноборони.

Спецслужби припускають, що росіяни вбили десятки українців, аби приховати розкрадання коштів. Підтвердження цьому може бути те, що вибухи сталися саме в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених з «Азовсталі». 27 липня обладнання будівлі закінчили і туди перевели частину військовополонених.

Вже 1 серпня до колонії в Оленівці мала прибути комісія з москви, аби перевірити витрати виділених коштів і умови утримання полонених.

Оскільки реальний стан будівлі й умови утримання в ній людей не відповідали вимогам російського керівництва, «проблему» саме таким чином вирішили «владнати».

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський, а разом з ним й Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України одразу звернулися у спільній заяві до Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй, які виступали гарантами безпеки військовополонених з маріупольської «Азовсталі».

Перш за все, Україна вимагала від Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений рф та невідкладно відправити на місце злочину своїх представників.

Оленівську колонію та поранених полонених захисників України намагався відвідати уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

У полку «Азов» заявили, що їм вже відомі всі винуватці цього воєнного злочину.

«росія думає, що вбила «Азов», стратила. Але «Азов» тепер – вся країна. Кожен українець буде мститися за кожного нашого замученого та загиблого побратима», – сказав тимчасово виконуючий обов’язки командира, майор Микита Надточій.

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За його словами, Україна забезпечить справедливе покарання для винних, де б вони не знаходилися: на окупованих територіях України, в росії чи третіх країнах.

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка Катерина закликала світ визнати росію країною-спонсоркою тероризму.

Натомість Віолетта Шовкова, дружина ще одного полоненого «азовця», засудила ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста за невиконання своїх обіцянок щодо безпеки військовополонених з «Азовсталі».

«Ми усі бачимо, що відбулося. Я вчора телефонувала в Червоний Хрест, щоб дізнатися, чи є якась інформація на рахунок мого чоловіка, в них типова відповідь вже котрий місяць: “Ми нічого не знаємо, нас туди не пускають”», – каже Віолетта.

Реакція світу на злочин росії

Після набуття розголосу про жорстоке вбивство українських бійців представники Червоного Хреста запросили доступ до Оленівки.

У МКЧХ готові були надати супровід евакуації важкопоранених до медзакладів та медикаменти. Також організація планувала допомогти з ідентифікацією загиблих українських військових та організувати повернення рідним останків загиблих.

Однак росіяни вчергове порушуючи Женевські конвенції відмовились допускати представників Червоного Хреста до місця злочину.

У Європі також відреагували на масове вбивство українців. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель засудив звірства рф та запевнив, що винні у скоєнні воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

«Європейський Союз рішуче засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їх маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них і прирівнюються до воєнних злочинів», – зазначив він.

Як відомо, із понад 2500 героїчних захисників Маріуполя, яких росія взяла у полон із «Азовсталі», повернути додому вдалося лише 95.