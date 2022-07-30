У Києві близькі захисників «Азовсталі» вийшли на акцію

У Києві відбулася акція родин і близьких захисників «Азовсталі», які наразі знаходяться в полоні російських окупантів. Про це пише Суспільне.

Так, у суботу, 30 липня, на Софійській площі в Києві зібралися рідні та близькі військових, які захищали маріупольську «Азовсталь». Люди просили владу реагувати на ставлення росіян до українських бійців.

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка – Катерина – закликала світ визнати Росію країною-спонсоркою тероризму. Жінка наголосила, що міжнародні організації, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняли, що українським військовополоненим нічого не загрожуватиме.

«Ми наразі не знаємо, в нас лише здогадки є, що це може бути зачистка вже вбивств до того, катувань. І вони зараз просто свої сліди хотіли замітати, якось сховати. Йде слідство цього всього ганебного вчинку», – сказала Катерина.

За словами Прокопенко, наразі родичі не отримували жодної інформації щодо бійців і у ниє є лише списки, які поширюють самі росіяни.

«Наша сторона поки нічого не підтверджує. Ми в очікуванні. В очікуванні міжнародного розслідування, нейтрального розслідування. Але попередньо ми знаємо, що це не HIMARS і це не помилка нашої сторони. Це свідомий акт, направлений на вбивство героїв», – зазначила жінка.

Окрім того, дружина полоненого «азовця» – Віолетта Шовкова – засудила ООН та Червоний Хрест, які не виконали своїх обіцянок щодо безпеки військовополонених з «Азовсталі».

«Ми усі бачимо, що відбулося. Я вчора телефонувала в Червоний Хрест, щоб дізнатися, чи є якась інформація на рахунок мого чоловіка, в них типова відповідь вже котрий місяць: “Ми нічого не знаємо, нас туди не пускають “», – каже Віолетта.

Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину». За їхніми словами, територію установи обстріляли з реактивної артилерійської системи HIMARS.

В Американському Інституті вивчення війни заявили, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS, як про це зазначає російська пропаганда.

За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Є поранені.

Російські окупанти оприлюднили список поранених та загиблих внаслідок удару в Оленівці на Донеччині, однак наразі «Азов» перевіряє цю інформацію.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині «нелюдським, варварським актом».

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.